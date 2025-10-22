Chocan motocicleta y camión de personal en Carretera a Laredo

Un motociclista murió y su acompañante resultó herido tras ser embestidos por el camión de personal en la carretera a Laredo

Un motociclista murió y su acompañante resultó herido tras ser embestidos por un camión de transporte de personal en el municipio de Ciénega de Flores. El accidente ocurrió la noche del lunes, cuando el vehículo de carga realizaba una maniobra para ingresar a una empresa ubicada sobre la Carretera a Laredo.

El percance fue reportado alrededor de las 20:00 horas, a la altura del kilómetro 25, donde automovilistas que presenciaron el hecho alertaron a los servicios de emergencia al observar a dos personas tendidas sobre el asfalto.

Al arribar al sitio, rescatistas de Protección Civil municipal confirmaron el fallecimiento del conductor de la motocicleta, mientras que su acompañante presentaba diversas lesiones y fue trasladado por paramédicos a un hospital cercano.

Testigos señalaron que el camión habría dado una vuelta amplia para acceder al complejo industrial, sin percatarse de la presencia de la motocicleta que circulaba por la vía principal, provocando el impacto fatal.

Las labores de auxilio y las investigaciones por parte de las autoridades obligaron al cierre parcial de uno de los carriles, lo que generó tráfico en el sentido norte de la carretera.

El conductor del camión permaneció en el lugar y fue puesto a disposición de las autoridades competentes mientras se deslindan responsabilidades sobre el accidente.