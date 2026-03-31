Chocan moto, pareja resulta lesionada en Monterrey

Una pareja resultó lesionada al chocar la moto en que viajaba contra un automóvil después de que presuntamente no respetaron la luz roja del semáforo

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Al no respetar la luz roja de un semáforo, una pareja resultó lesionada al chocar la moto en que viajaba contra un automóvil y estrellarse contra un muro.

El percance que movilizó al personal de rescate de Protección Civil de Monterrey ocurrió alrededor de las 09:30 horas del lunes.

Ambulancias y unidades de auxilio llegaron hasta el cruce de las calles Juan Álvarez y Carlos Salazar en el centro de la ciudad.

Los paramédicos encontraron sobre el pavimento y a un metro de una motocicleta a un hombre y una mujer.

Al ser atendidos, se reportó que el conductor de la moto presentaba una fractura y hería en la pierna derecha.

Mientras que su acompañante golpes en diferentes partes del cuerpo.

Se estableció que ambos portaba casco de seguridad, los cuales quedaron dañados al golpear contra el pavimento.

Las Investigaiones establecieron que los lesionados se desplazaba sobre la calle Carlos Salazar.

Pero al llegar al cruce, presuntamente no respetaron la luz roja del semáforo y se impactaron contra un automóvil tipo Aveo con placas de Nuevo León.

El choque hizo que la moto fuera proyectada hacia la derecha estrellándose contra un muro de concreto ubicado en esa esquina de calles.