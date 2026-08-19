Chocan Jeep durante la madrugada en Apodaca; no hay lesionados

En la camioneta viajaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, quienes permanecieron en el sitio y se negaron a dar sus datos a las autoridades.

Un accidente vial registrado durante la madrugada de este lunes movilizó a cuerpos de auxilio y elementos de Tránsito en el municipio de Apodaca.

El percance ocurrió alrededor de las 02:50 horas, sobre la avenida Miguel Alemán, en el cruce con Independencia, en la colonia Valle de Huinalá 2.

A la llegada de los cuerpos de emergencia se confirmó que una Jeep Rubicon, con placas, había participado en el accidente.

En la camioneta viajaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, quienes permanecieron en el lugar tras el percance. De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, los ocupantes se negaron a proporcionar sus datos a las autoridades.

Pese a lo ocurrido, ninguno de los tripulantes resultó lesionado, por lo que no fue necesario realizar traslados a algún hospital.

El accidente generó la movilización de cinco elementos de Protección Civil de Nuevo León, mientras que agentes de Tránsito Municipal, a bordo de la unidad, acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

Finalmente, la autoridad vial quedó a cargo del accidente y de las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance y determinar las responsabilidades.