Chocan Jeep durante la madrugada en Apodaca; no hay lesionados

Un accidente vial registrado durante la madrugada de este lunes movilizó a cuerpos de auxilio y elementos de Tránsito en el municipio de Apodaca.
El percance ocurrió alrededor de las 02:50 horas, sobre la avenida Miguel Alemán, en el cruce con Independencia, en la colonia Valle de Huinalá 2.
A la llegada de los cuerpos de emergencia se confirmó que una Jeep Rubicon, con placas, había participado en el accidente.
En la camioneta viajaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, quienes permanecieron en el lugar tras el percance. De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, los ocupantes se negaron a proporcionar sus datos a las autoridades.
Pese a lo ocurrido, ninguno de los tripulantes resultó lesionado, por lo que no fue necesario realizar traslados a algún hospital.
El accidente generó la movilización de cinco elementos de Protección Civil de Nuevo León, mientras que agentes de Tránsito Municipal, a bordo de la unidad, acudieron para tomar conocimiento de los hechos.
Finalmente, la autoridad vial quedó a cargo del accidente y de las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance y determinar las responsabilidades.