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Chocan en avenida Revolución y obstruyen circulación

Por: Marcial Pasarón

05 Junio 2026, 10:16

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El percance vial, en el que se vieron involucrados dos vehículos, se presentó durante esta mañana de viernes, a la altura del cruce con Alfonso Reyes

Chocan en avenida Revolución y obstruyen circulación

Al bajar un puente vehicular, un conductor impactó por alcance el auto de una conductora sobre la avenida Revolución.

El accidente fue reportado alrededor de las 05:30 horas del viernes a la altura del cruce con Alfonso Reyes.

A pesar del aparatoso accidente en el lugar no hubo personas lesionadas.

Tras el choque ambos vehículos quedaron obstruyendo un carril de circulación.

De acuerdo a las primeras investigaciones, se estableció que el conductor de un automóvil tipo Aveo que circulaba sobre el Puente Solidaridad presuntamente no cedió el paso a otro vehículo conducido por una mujer.

Esto provocó que chocará el lado derecho de este auto y quedarán varados.

Minutos después dos elementos de tránsito de Monterrey llegaron al sitio y se vieron en la necesidad de empujar a unos de los vehículos hacia la orilla.

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