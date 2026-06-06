Chocan en avenida Revolución y obstruyen circulación

Al bajar un puente vehicular, un conductor impactó por alcance el auto de una conductora sobre la avenida Revolución.
El accidente fue reportado alrededor de las 05:30 horas del viernes a la altura del cruce con Alfonso Reyes.
A pesar del aparatoso accidente en el lugar no hubo personas lesionadas.
Tras el choque ambos vehículos quedaron obstruyendo un carril de circulación.
De acuerdo a las primeras investigaciones, se estableció que el conductor de un automóvil tipo Aveo que circulaba sobre el Puente Solidaridad presuntamente no cedió el paso a otro vehículo conducido por una mujer.
Esto provocó que chocará el lado derecho de este auto y quedarán varados.
Minutos después dos elementos de tránsito de Monterrey llegaron al sitio y se vieron en la necesidad de empujar a unos de los vehículos hacia la orilla.