Chocan en avenida Revolución y obstruyen circulación

El percance vial, en el que se vieron involucrados dos vehículos, se presentó durante esta mañana de viernes, a la altura del cruce con Alfonso Reyes

Al bajar un puente vehicular, un conductor impactó por alcance el auto de una conductora sobre la avenida Revolución.

El accidente fue reportado alrededor de las 05:30 horas del viernes a la altura del cruce con Alfonso Reyes.

A pesar del aparatoso accidente en el lugar no hubo personas lesionadas.

Tras el choque ambos vehículos quedaron obstruyendo un carril de circulación.

De acuerdo a las primeras investigaciones, se estableció que el conductor de un automóvil tipo Aveo que circulaba sobre el Puente Solidaridad presuntamente no cedió el paso a otro vehículo conducido por una mujer.

Esto provocó que chocará el lado derecho de este auto y quedarán varados.

Minutos después dos elementos de tránsito de Monterrey llegaron al sitio y se vieron en la necesidad de empujar a unos de los vehículos hacia la orilla.