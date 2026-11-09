Chocan durante persecución y detienen a dos armados en Juárez

Los sospechosos viajaban en un Nissan Tsuru cuando intentaron evadir a policías; uno de ellos llevaba una bolsa con una sustancia similar al cristal

Dos hombres que viajaban en un Nissan Tsuru e intentaron escapar de la Policía de Juárez terminaron detenidos tras una persecución en la colonia Colinas de San Juan, donde les aseguraron un arma de fuego corta y una bolsa con una sustancia con características de narcótico.

Los hechos ocurrieron durante los recorridos de prevención y vigilancia del Operativo Calles en Orden. Los policías recibieron un reporte sobre un Nissan Tsuru, en color verde con blanco, en el que viajaban dos hombres presuntamente armados.

Al ubicar el automóvil sobre avenida Colinas de la Morena, sus tripulantes se percataron de la presencia policial y emprendieron la marcha, haciendo caso omiso a las indicaciones de detenerse, por lo que los oficiales iniciaron un seguimiento.

La persecución continuó por calles de la colonia hasta llegar a calle Fresno, donde el conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra materiales de madera y bloques de cemento que se encontraban frente a un domicilio.

Al descender del automóvil, uno de los hombres arrojó un arma de fuego corta, en color negro, hacia el exterior de una vivienda, la cual fue asegurada por los oficiales.

Durante la inspección preventiva, a uno de los masculinos se le localizó una bolsa transparente con una sustancia sólida cristalina con características de cristal.

Los detenidos fueron identificados como Antoni "N", de 26 años, y Martín "N", de 41, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el arma de fuego, la sustancia asegurada y el vehículo, por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez mantiene el Operativo Calles en Orden mediante recorridos de prevención y vigilancia y atención a reportes ciudadanos, con presencia policial en las colonias para prevenir delitos y brindar mayor seguridad a las familias juarenses.