Chocan dos vehículos en Guadalupe; reportan dos lesionados

Dos personas resultaron lesionadas tras un choque entre dos vehículos en la colonia Paraíso, en Guadalupe; ambos rechazaron el traslado hospitalario.

Un accidente vial entre dos vehículos dejó a dos personas lesionadas, en el municipio de Guadalupe.

El percance se registró alrededor de las 21:48 horas del lunes, en el cruce de las avenidas Triunfo de la República y Guadalupe, en la colonia Paraíso.

En el lugar participaron un automóvil BYD DM-1, en color negro, y un Nissan Versa, en color gris, cuyos ocupantes fueron valorados por elementos de Protección Civil de Nuevo León.

Los lesionados fueron una mujer de 28 años, quien presentó dolor en las cervicales y las extremidades inferiores, así como un hombre de la misma edad, con molestias en los hombros y antebrazos.

Al sitio también arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes fueron informados de que ambos afectados esperarían un pase médico, por lo que firmaron las negativas de traslado hospitalario.

Durante las labores de atención, uno de los carriles permaneció cerrado a la circulación, mientras que elementos de Tránsito de Guadalupe se hicieron cargo del incidente.

En el sitio no se reportaron riesgos adicionales.