Chocan dos camionetas y una vuelca en San Jerónimo, Monterrey

Dos camionetas chocaron en San Jerónimo, Monterrey; una volcó y ambos conductores resultaron ilesos durante el percance.

Un accidente vial entre dos camionetas se registró en el cruce de Anillo Periférico y Camino de las Garzas, en la colonia San Jerónimo, en Monterrey.

En el percance participaron una Toyota RAV4 color plata y una Jeep Wrangler color blanco. Tras el impacto, una de las unidades terminó volcada.

Los conductores fueron identificados como Gerardo, de 26 años, y Gustavo, de 32, quienes resultaron ilesos.

Elementos de Protección Civil Monterrey acudieron al sitio para atender el reporte y realizar las labores correspondientes.