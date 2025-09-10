Chocan cuatro vehículos y una patrulla en la Carretera Nacional

El accidente provocó intenso tráfico en la carretera nacional, en los carriles con sentido hacia el sur, donde las labores de retiro tomaron varios minutos

Una carambola entre cuatro vehículos particulares y una patrulla de la policía de Santiago, se registró sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago.

El percance ocurrió en dirección hacia el sur, a la altura de la colonia El Yerbaniz, a escasos metros de una gasolinera.

Según testigos, el incidente se originó cuando elementos de la policía municipal se preparaban para instalar un filtro de seguridad.

Mientras colocaban los conos para limitar los carriles, un camión de volteo intentó cambiarse de carril, pero terminó impactando una camioneta.

Este primer impacto provocó que la camioneta fuera proyectada hacia la patrulla, mientras que otros dos vehículos, que circulaban detrás del camión, chocaron entre sí y terminaron invadiendo el carril de alta velocidad, donde también colisionaron contra el camellón central.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas gravemente lesionadas.

Paramédicos de Protección Civil de Santiago acudieron al lugar y brindaron atención a los involucrados, incluyendo a una oficial de policía, quien fue valorada en el sitio y no requirió traslado a un hospital.

El accidente provocó intenso tráfico en la carretera nacional, en los carriles con sentido hacia el sur, donde las maniobras de atención y retiro de vehículos se extendieron por varios minutos.