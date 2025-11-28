Chocan camiones urbanos en San Nicolás; una mujer lesionada

El accidente sobrevino cuando una unidad de pasaje que era conducida de norte a sur, derrapó por la velocidad sobre la carpeta mojada.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con heridas de vidrio, una mujer que viajaba de pasajera, resultó lesionada cuando el camión en que viajaba fue impactado por otra unidad en San Nicolás.

El percance vial ocurrió cerca de las 05:30 horas del jueves sobre la avenida Universidad y Palacio de Justicia en la colonia Anáhuac.

El accidente sobrevino cuando una unidad de pasaje que era conducida de norte a sur, derrapó por la velocidad sobre la carpeta mojada.

Al avanzar sin control chocó contra el lado izquierdo de un camión de la ruta uno Valle del Norte.

El golpe destrozó un cristal y los vidrios causaron heridas a una pasajera.

Socorristas de Protección Civil de San Nicolás llegaron hasta el lugar y atendieron a una mujer.

Además durante el percance un automóvil que circulaba adelante de los camiones fue alcanzado y dañado de la parte posterior.