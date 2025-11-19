Chocan camiones urbanos con tráiler en carretera a Colombia

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Hidalgo y El Carmen, quienes brindaron los primeros auxilios a los 29 pasajeros lesionados

Dos camiones urbanos protagonizaron un accidente vial por alcance con un tráiler en la carretera a Colombia en Escobedo.

El percance vial se registró a la altura del Camino a San José de los Sauces, complicando el tráfico vehicular en la zona.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Hidalgo y El Carmen, quienes brindaron los primeros auxilios a los pasajeros afectados.

En el lugar se reportaron 29 personas lesionadas, de las cuales 12 fueron trasladados al Hospital General de Zona N.º 21 del IMSS y cuatro al Hospital Metropolitano para su atención médica. El resto de los lesionados se trasladaron por sus propios medios.

Elementos de Protección Civil de Escobedo y de la Policía de Proxpol resguardaron la zona mientras se atendía a los lesionados y se realizaron las maniobras para retirar los vehículos involucrados para liberar la zona.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el percance vial que dejó el frente destruido de la unidad de transporte de Muevo León con número económico 3539.