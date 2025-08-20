Chocan camión de carga y auto en Salinas Victoria; 3 lesionados

Dentro del vehículo particular viajaban dos menores y una mujer adulta, quien quedó atrapada de las piernas contra el tablero

Un aparatoso accidente vial entre un camión de carga y un vehículo particular dejó como saldo a tres personas lesionadas, entre ellas dos menores, la noche del lunes en el municipio de Salinas Victoria.

El percance fue reportado a las 20:30 horas en el cruce de Camino al Rancho del Norte y la avenida Lázaro Cárdenas. Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que en el choque participaron un camión de la empresa CAVAR y un automóvil Pointer en color azul.

Dentro del vehículo particular viajaban dos menores y una mujer adulta, quien quedó atrapada de las piernas contra el tablero, por lo que rescatistas tuvieron que utilizar equipo hidráulico para liberarla.

Tras la maniobra, la mujer fue trasladada al Hospital 21 del IMSS para su atención médica, al igual que los dos menores que presentaban diversas lesiones.

De acuerdo con el parte oficial, el camión involucrado portaba placas PT-663-B y era conducido por Miguel Rentería, de 42 años, mientras que el automóvil contaba con matrícula SFD-067-B.

En el lugar participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, así como corporaciones de Salinas Victoria y Ciénega de Flores, además de Bomberos y Policía municipal.

Los cuerpos de auxilio realizaron la eliminación de riesgos tras el choque, mientras que las autoridades viales se hicieron cargo de la situación y del retiro de los vehículos accidentados.