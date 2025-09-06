Chocan auto y motocicleta en Monterrey; hay una mujer lesionada

Tras el choque, una mujer que viajaba como acompañante en la motocicleta resultó con lesiones en la cadera y pierna izquierda

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un accidente vial registrado la noche de este viernes en la colonia La Alianza dejó como saldo a una mujer lesionada y daños materiales, luego de que un automóvil y una motocicleta chocaran en un cruce de calles.

El percance ocurrió alrededor de las 22:20 horas en la intersección de la avenida Antiguos Ejidatarios y la calle La Alianza, cuando el conductor de un vehículo Kia intentó incorporarse a la vía principal y terminó impactando a una motocicleta que circulaba en dirección a Cabezada.

Tras el choque, una mujer que viajaba como acompañante en la motocicleta resultó con lesiones en la cadera y pierna izquierda, mientras que el conductor presentó únicamente golpes leves.

Elementos de Rescate Vial de Nuevo León acudieron al sitio para brindar atención a la lesionada, quien posteriormente fue trasladada en una ambulancia a un hospital cercano.

En la zona también se presentaron oficiales de Tránsito de Monterrey para recabar información sobre el accidente, mientras que elementos de Fuerza Civil delimitaron el área para facilitar las labores de auxilio y prevenir nuevos incidentes.