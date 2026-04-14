Chocan, abandonan camaro y huyen en Morones Prieto

El Camaro negro circulaba presuntamente a exceso de velocidad por el carril central cuando impactó a un vehículo Geely que iba delante de ellos.

Un aparatoso accidente vial se registró durante los primeros minutos de este lunes sobre la avenida Morones Prieto, luego de que los ocupantes de un automóvil Camaro presuntamente chocaran contra otro vehículo y después escaparan del lugar, en Monterrey.

El percance ocurrió alrededor de las 00:10 horas, a la altura de la colonia Buenos Aires, poco antes del cruce con la avenida Revolución. De acuerdo con los primeros reportes, el Camaro negro circulaba presuntamente a exceso de velocidad por el carril central cuando impactó a un vehículo Geely que iba delante de ellos.

Tras el golpe, el conductor del Geely perdió el control y terminó proyectado contra el cordón del camellón central, quedando la unidad con daños de consideración.

El automovilista afectado resultó con diversas lesiones, principalmente en la cabeza, por lo que fue valorado en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

Testigos señalaron que del Camaro descendieron al menos cuatro personas, entre hombres y mujeres, quienes abandonaron el vehículo y huyeron antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de Tránsito de Monterrey y Protección Civil municipal acudieron para abanderar la zona, controlar riesgos y aplicar arena absorbente por el derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad. Las autoridades ya investigan para identificar a los ocupantes que escaparon tras el choque.