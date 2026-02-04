Choca y vuelca Black Mamba de Fuerza Civil; hay seis lesionados

Tras el impacto, cinco elementos de Fuerza Civil resultaron lesionados y fueron trasladados por personal de la Cruz Roja y CRUM al hospital ISSSTELEÓN,

Un accidente vial entre una unidad de Fuerza Civil y una camioneta particular dejó como saldo seis personas lesionadas, luego de un choque que derivó en la volcadura de un vehículo oficial, registrado durante la madrugada de este martes 3 de febrero en el municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:40 horas en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y la avenida Pájaros Azules, en la colonia Villa Olímpica,de acuerdo con la información preliminar, la unidad oficial presuntamente descendía por la avenida Pájaros Azules cuando se impactó contra una camioneta que circulaba por Eloy Cavazos, provocando daños en el costado izquierdo del vehículo particular y la posterior volcadura de la unidad Black Mamba.

Tras el impacto, cinco elementos de Fuerza Civil resultaron lesionados y fueron trasladados por personal de la Cruz Roja y CRUM al hospital ISSSTELEÓN, donde se reportaron estables. En el sitio, únicamente permanecía el conductor de la camioneta particular, quien quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que fue necesario utilizar herramienta hidráulica para liberar una de las puertas y permitir su extracción.

El conductor de la camioneta, quien no fue identificado en el lugar, fue trasladado al Hospital Metropolitano con golpes, entre ellas heridas de consideración en uno de los brazos.

Durante las maniobras de atención, se detectó un derrame de aceite de aproximadamente tres a cuatro metros lineales sobre la carpeta asfáltica, por lo que se aplicó material absorbente para eliminar riesgos. Posteriormente, grúas realizaron el retiro de los vehículos involucrados para restablecer la circulación.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe, Bomberos de Guadalupe y personal del CRUM, quienes confirmaron la eliminación de riesgos y dieron por concluido el operativo alrededor de las 03:37 horas.