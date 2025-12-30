Choca y se incendia grúa en la avenida Nogalar

La intervención de automovilistas y el empleado de una empresa, que utilizaron extintores, evitaron que el fuego alcanzara el vehículo que transportaba la grúa

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Minutos después de recoger un automóvil descompuesto, un chofer estrelló la grúa contra un poste, provocando que se incendiara, en el municipio de San Nicolás.

El percance vial ocurrió alrededor de la 11:45 horas sobre la avenida Nogalar en su cruce con San Diego,

Se estableció que además del chofer, en la cabina viajaba la dueña del vehículo que remolcaba a un taller mecánico.

Trascendió que el incendio sobrevino cuando el conductor presuntamente perdió el control del volante.

Esto hizo que la grúa se estrellara contra un poste de la CFE y segundos después comenzará a incendiarse.

La intervención de varios automovilistas y el empleado de una empresa que utilizaron extintores evitaron que las llamas alcanzaran el segundo vehículo.

Personal de Protección Civil de San Nicolás, así como bomberos llegaron hasta el lugar y terminaron de sofocar el fuego.

La avenida Nogalar en ambos sentidos se vieron afectados, formándose una larga fila de vehículos.

Esto se debido a que algunos de los cables estuvieron colgando.

Los tripulantes de la grúa solo sufrieron golpes leves por lo que no fue necesario su traslado a algún hospital.