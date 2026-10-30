Choca y queda sobre camellón central en Escobedo

El vehículo quedó varado sobre el camellón, invadiendo dos carriles de circulación en ambos sentidos, situación que generó congestionamiento vial en el sector.

Un automóvil terminó sobre el camellón central de la carretera a Nuevo Laredo, luego de protagonizar un choque por alcance contra un camión de transporte de personal, lo que provocó afectaciones a la circulación en Escobedo.

El accidente se registró durante la mañana de este jueves, en el cruce de la carretera a Nuevo Laredo y la avenida Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Fernando Amilpa.

Presuntamente, el conductor de un Chevrolet Aveo circulaba de norte a sur cuando se impactó por alcance contra la unidad de transporte de personal. Tras la colisión, el automóvil se proyectó hacia el camellón central y terminó chocando contra una malla ciclónica.

El vehículo quedó varado sobre el camellón, invadiendo dos carriles de circulación en ambos sentidos, situación que generó congestionamiento vial en el sector.

Elementos de Tránsito de Escobedo acudieron al sitio para atender el percance y realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.