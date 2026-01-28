Choca y destroza su vehículo; presumen que iba alcoholizada

La mujer presentaba una herida en la cabeza, además de diversas laceraciones, fue trasladada de urgencia a un hospital en Monterrey para su valoración médica.

Una mujer resultó lesionada luego de protagonizar un aparatoso accidente vial durante la madrugada de este lunes, tras impactar su automóvil contra un guardarraíl y posteriormente contra un poste sobre la avenida Lincoln, casi en su cruce con el Libramiento Noreste, en el municipio de García.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:40 horas, cuando el vehículo MG GT en el que viajaba la conductora circulaba de García hacia Monterrey. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría perdido el control de la unidad a la altura de la colonia Mitras Poniente, lo que provocó que colisionara violentamente contra la estructura metálica de contención, ocasionando severos daños al automóvil.

Tras el impacto, cuerpos de auxilio acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a la conductora, quien se identificó como Nancy. La mujer presentaba una herida en la cabeza, además de diversas laceraciones, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital en Monterrey para su valoración médica.

De manera preliminar, se presume que la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente; sin embargo, será la autoridad correspondiente la que determine su situación legal tras las investigaciones de rigor.

En el lugar intervinieron elementos del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate y Protección Civil de García quienes realizaron las labores de auxilio y apoyo durante el incidente.