Choca tras una sufrir una crisis de hipertensión

El percance vial se registró la mañana de este lunes sobre la avenida Madero metros antes de la avenida Venustiano Carranza

Un hombre, identificado como Juan, fue protagonista de un accidente múltiple luego de supuestamente sufrir alta presión al volante.

Mientras circulaba por la avenida Madero metros antes de la avenida Venustiano Carranza comenzó a sentir malestares, lo que provocó perdiera el control y se impactara con un vehículo.

Posteriormente continuó su camino, impactando un poste de luz, tras lo cual alcanzó a golpear un vehículo y otra camioneta.

Los afectados bajaron molestos a enfrentar al conductor, sin embargo fueron detenidos por un hombre en situación vulnerable llamado Luis, quien les mencionó que el señor estaba sufriendo de una presunta convulsión que le provocaría el desmayo.

Tras llamar a las autoridades de emergencia, el hombre fue atendido, logrando estabilizarlo.

Personal del seguro de los vehículos y tránsito de Monterrey se hicieron cargo de la zona para mover los vehículos y liberar la vialidad.