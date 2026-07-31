Choca tráiler en curva hacia Félix U Gómez; colapsa vialidad

Presuntamente un automóvil se le metió al tráiler para ganar el paso, reduciendo su visibilidad y el espacio de maniobra, lo cual provocó el percance

Un tráiler bloqueó por completo la incorporación al carril exprés con dirección a Félix U. Gómez, sobre la avenida Morones Prieto, luego de quedar atravesado sobre la curva de acceso, provocando un cierre total de ese punto durante aproximadamente 30 minutos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mañana de este jueves el operador del tráiler intentaba tomar la curva para incorporarse a Félix U Gómez cuando presuntamente un automóvil se le metió para ganar el paso, reduciendo su visibilidad y el espacio de maniobra.

Esto provocó que el conductor no pudiera completar el giro y terminara siguiéndose de largo, impactando la barrera metálica de contención.

La posición en la que quedó la unidad pesada impidió por completo el acceso hacia Félix U. Gómez. Ningún vehículo podía tomar esa incorporación, por lo que los automovilistas únicamente pudieron continuar su trayecto por los carriles exprés de Morones Prieto, mientras esperaban que la situación fuera atendida.

Además de las afectaciones viales, el tráiler ocasionó daños a la infraestructura municipal. En el sitio quedaron visibles raspaduras y deformaciones en la barrera metálica de contención, así como afectaciones en el camellón. Pese a lo aparatoso que pudo verse el accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Tras permanecer cerca de media hora obstruyendo la vialidad, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la unidad.

El caso quedó a disposición del Departamento de Peritajes. Mientras concluyen las diligencias, el tractocamión permanecerá resguardado.

Serán las autoridades quienes determinen oficialmente la mecánica del incidente y las responsabilidades derivadas de este percance.