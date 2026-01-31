Choca tráiler en carretera libre Saltillo-Monterrey

En el lugar atendieron a los ocupantes de la pesada unidad; solo presentaron golpes leves, y no será necesario su traslado a un hospital.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al salir de una curva, el operador de un tráiler perdió el control del volante para estrellarse contra un muro.

Esto provocó que la unidad de carga se saliera de la carpeta asfáltica a la altura del kilómetro 51.

El accidente vial ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana a la altura del poblado El Jonuco en el municipio de Santa Catarina.

Al accidente acudieron elementos de Protección Civil, grupo Jaguares y elementos de la Guardia Nacional.

Se estableció que la unidad de carga era tripulada por quien fue identificado como Antonio, de 28 años de edad, el cual se desplazaba hacia la ciudad de Monterrey.

Al salirse de la carretera, el tractor se estrelló contra un muro de concreto y un barandal metálico.

La cabina del tráiler al momento del impacto se desprendió, así como el motor.

Parte de la caja del tráiler quedó sobre el acotamiento, invadiendo además parte de uno de los carriles.

Unidades de la Guardia Nacional abanderaron la zona del percance para evitar otro accidente.