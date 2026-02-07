Choca tráiler contra muro y derrama aceite en Libramiento Noreste

El percance se registró cuando una unidad de carga colisionó contra un muro de contención, lo que provocó el derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica.

Un accidente vial protagonizado por un tráiler generó severas complicaciones a la circulación la noche de este jueves sobre el Libramiento Noreste, a la altura del paso elevado que cruza la avenida Raúl Salinas, en el municipio de Escobedo.



De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró alrededor de las 20:40 horas, cuando una unidad de carga perteneciente a la empresa Transportes García colisionó contra un muro de contención, lo que provocó el derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica.



A consecuencia del impacto, la vialidad se vio parcialmente obstruida, generando un importante congestionamiento vehicular en ambos sentidos, situación que se prolongó durante varios minutos mientras se realizaban las maniobras de atención y limpieza en la zona.



Al sitio acudieron elementos de la Asociación Mexicana de Emergencias, quienes realizaron las diligencias correspondientes y confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Posteriormente, procedieron a esparcir arena absorbente para controlar el derrame y reducir riesgos para los automovilistas.

Las labores de atención permitieron restablecer de manera gradual la circulación, mientras que el tránsito.