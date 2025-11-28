Choca tráiler contra dos vehículos en Escobedo

Unidades de tránsito de Escobedo llegaron al sitio y, al confirmar que no había personas golpeadas, ordenaron que los vehículos fueran movidos del lugar.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Lo mojado del pavimento provocó que un tráiler derrapara y se impactara contra dos automóviles.

La unidad de carga era conducida sobre la avenida Manuel Barragán con dirección de sur a norte.

Pero debido a la velocidad sobre el pavimento mojado, la unidad de carga derrapó varios metros y, al atravesarse sobre los carriles, chocó contra dos automóviles.

A pesar del choque, ninguno de los conductores resultó lesionado.

Pero al quedar atravesado sobre esa arteria, obstaculizó la vialidad en tres carriles.

La circulación se vio afectada, ya que solo un carril quedó habilitado, formándose una larga fila de camiones de pasajeros, tráileres y vehículos particulares.

Unidades de tránsito de Escobedo llegaron al sitio y, al confirmar que no había personas golpeadas, ordenaron que los vehículos fueran movidos del lugar.