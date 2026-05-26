Choca taxi a camioneta en avenida Ruiz Cortines

El percance vial se registró durante la mañana de este lunes a la altura de la colonia Francisco García Naranjo, al poniente de Monterrey

Un taxista protagonizó un accidente vial al chocar su unidad contra una camioneta en la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey.

El percance ocurrió a la altura del cruce con Raúl Rangel Frías, en la colonia Francisco García Naranjo.

De acuerdo con el reporte oficial, la conductora de la camioneta disminuyó la marcha con la luz ámbar del semáforo para detenerse al cambiar a rojo.

En tanto el trabajador del volante pretendió acelerar, pero debido a la velocidad no alcanzó a frenar cuando la mujer no hizo lo mismo.

El taxi terminó impactando a la otra unidad, y ambos quedaron obstruyendo el carril izquierdo en dirección oriente.

Tanto la conductora como el chofer resultaron solo con golpes menores que no requirieron atención médica.

Sin embargo, una pasajera que viajaba en la parte trasera del vehículo de alquiler sí necesitó recibir primeros auxilios.

Elementos de la Cruz Roja le aplicaron vendajes y le tomaron signos vitales determinando que su vida no estaba comprometida.

Un pase hospitalario le fue proporcionado a la clienta una vez que llegaron las aseguradoras de ambas partes.