Choca ruta contra mercado y deja dos heridos en Monterrey

Un conductor de la Ruta 405 se estrelló contra el mercado Francisco Villa, en Monterrey, dejando a dos comerciantes lesionados y posteriormente se dio a la fuga.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer del camión urbano circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Félix U. Gómez, en dirección al norte, a la altura de la colonia Moderna.

Al llegar a una curva, el conductor habría perdido el control del volante, lo que provocó que la unidad se impactara de frente contra al menos tres locales del mercado.

🚨 Un camión de ruta se volcó e impactó un comercio sobre la avenida Félix U. Gómez, dejando al menos dos personas lesionadas, en Monterrey.



Los primeros reportes señalan el colapso vial en dirección al municipio de San Nicolás. pic.twitter.com/OHdLiXzsPn — INFO7MTY (@info7mty) January 18, 2026

Identifican a personas lesionadas tras accidente de ruta 405 en mercado de Monterrey

Dos trabajadores del mercado, una mujer y su hijo, resultaron heridos tras ser embestidos por la unidad. Fueron identificados como Dolores Hernández Rojas, de 63 años, y Juan Raúl Almendarez Hernández, de 38 años.

El hombre presentó las lesiones de mayor gravedad, ya que quedó prensado entre el camión y estructuras metálicas del mercado.

“Mi hermano me habló cuando estaba atrapado por el camión, estaba consciente pero sí trae golpes muy fuertes en la columna. Él estaba casi al par de la banqueta haciendo unos manojitos de hierbas”, relató Ángel Almendarez.

Ambos lesionados fueron trasladados por ambulancias del CRUM: el comerciante al Hospital Metropolitano y su madre al Hospital de Zona 21 del IMSS, para su atención médica.

Chofer huyó y no llevaba pasajeros

Autoridades confirmaron que el operador responsable no se encontraba en el sitio al arribo de los cuerpos de auxilio y que la unidad no transportaba pasajeros ya que no estaba prestando servicio al momento del accidente.

Testigos señalaron que el chofer huyó a pie en el mismo sentido de la circulación.

“Fue un estruendo grandísimo, todo lo que vimos fue una bola de humo, pero sí vimos salir corriendo a alguien”, narró Servando Gómez, locatario del mercado.

Activan protocolo del Instituto de Movilidad

La Dirección de Atención Ciudadana del Instituto de Movilidad y Accesibilidad activó el protocolo de atención en caso de lesiones en el servicio público de transporte.

El organismo, en coordinación con dependencias estatales y municipales de Protección Civil, realizó labores para el retiro de la unidad, ya que el camión quedó suspendido sobre la marquesina del mercado, representando riesgo estructural.

Las maniobras con grúa se extendieron por aproximadamente dos horas, mientras que personal de vialidad se encargó del control del tránsito.

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad informó que colaborará con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.

Además de las personas lesionadas, el accidente dejó cuantiosos daños materiales en los tres locales afectados.