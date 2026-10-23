Choca patrulla de Monterrey contra vehículo; hay dos lesionados

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los conductores de ambas unidades, quienes presentaban diversas lesiones.

Un choque entre una patrulla de la Policía de Monterrey y un automóvil particular dejó a los dos conductores lesionados la noche del martes en el Centro de Monterrey.

El accidente se reportó alrededor de las 21:52 horas en el cruce de las calles Pino Suárez y 15 de Mayo, donde participaron una camioneta Dodge RAM de la corporación municipal, identificada con el número económico 126, y un Chevrolet Aveo color arena.

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los conductores de ambas unidades, quienes presentaban diversas lesiones.

La conductora del Aveo, de 51 años, manifestó dolor en las cervicales, por lo que fue trasladada al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para recibir atención médica.

Por su parte, el oficial que conducía la patrulla también resultó lesionado, con múltiples golpes, por lo que fue trasladado por personal de la Cruz Roja a los Servicios Médicos Municipales para una valoración especializada.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, así como ambulancias de la Cruz Roja para brindar atención a los involucrados.

Hasta el momento, no se han establecido las causas del accidente.