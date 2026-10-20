Choca patrulla de Monterrey contra camioneta; oficial lesionada

Una oficial de la Policía de Monterrey resultó con lesiones menores tras un choque entre una patrulla y una camioneta en el cruce de Colón y Zuazua.

Una oficial de la Policía de Monterrey resultó con algunas lesiones y una crisis nerviosa luego de que la patrulla en la que viajaba participara en un choque lateral contra una camioneta RAM en el Centro de Monterrey.

El accidente se registró al filo de las 05:30 horas sobre la avenida Cristóbal Colón, en su cruce con Juan Zuazua, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la unidad policiaca habría intentado incorporarse hacia los carriles derechos cuando se produjo el impacto lateral contra la camioneta RAM, que circulaba de poniente a oriente.

Tras la colisión, las tres personas que viajaban en la camioneta no presentaron lesiones de consideración, de acuerdo con la información preliminar.

Sin embargo, la oficial que tripulaba la patrulla manifestó algunas molestias físicas, además de sufrir una crisis nerviosa derivada del accidente.

Ante esta situación, sus propios compañeros la trasladaron a los servicios médicos municipales, donde sería valorada para determinar su estado de salud y descartar posibles lesiones de mayor gravedad.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito de Monterrey, quienes realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades entre los conductores involucrados.

El accidente movilizó a las autoridades municipales durante las primeras horas de la mañana en uno de los cruces viales del primer cuadro de la ciudad.