Choca patrulla de la Policía Ministerial en av. Lincoln

Por: INFO 7 11 Noviembre 2025, 13:41



Un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) protagonizó un aparatoso choque contra un auto compacto en Monterrey. El percance vial se registró en la avenida Lincoln en su cruce con la avenida Ruiz Cortines al poniente de la ciudad. Una patrulla de la policía ministerial se impactó contra un vehículo compacto en color rojo el cual a su vez se impactó contra la base de un semáforo. Una personas resultó lesionada en el lugar. Ambos vehículos resultaron severamente dañados de la parte frontal, mientras que la patrulla derramó aceite en la carpeta asfáltica.