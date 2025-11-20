Choca patrulla con vehículo en Monterrey ; se dirigían a reporte

Los oficiales venían regresando de atender un ataque a balazos en la colonia Argentina cuando recibieron otra llamada de auxilio

Una patrulla de la Policía de Monterrey terminó chocando contra un automóvil particular mientras se dirigía a un nuevo reporte de emergencia, durante la noche del martes, en la colonia Pablo A. de la Garza.

El accidente se registró minutos antes de la medianoche en el cruce de la Avenida Colón y Pablo A. de la Garza, donde la unidad 220 de la corporación impactó el costado de un vehículo que circulaba por la misma dirección.

De acuerdo con información recabada en el lugar, los oficiales venían regresando de atender un ataque a balazos en la colonia Argentina cuando recibieron otra llamada de auxilio. En su intento por retornar y tomar nuevamente la avenida, el conductor de la patrulla realizó un giro en “U”, maniobra en la que terminó golpeando al automóvil particular.

Tras el choque, varias unidades acudieron para asistir a los involucrados y coordinar el tránsito en la zona. Pese al impacto, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.