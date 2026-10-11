Choca motociclista ebrio a camioneta en Monterrey

El joven de 25 años provocó la movilización de paramédicos y policías en la avenida Solidaridad al negarse a recibir atención médica.

Por conducir en presunto estado de ebriedad, un motociclista de 25 años se estrelló contra una camioneta sobre la avenida Solidaridad, a unos metros de su cruce con la avenida No Reelección, en el municipio de Monterrey.

Tras el impacto, el joven cayó sobre la carpeta asfáltica y permaneció inmóvil durante varios minutos, lo que alarmó a los ocupantes del vehículo involucrado y motivó el reporte inmediato a las corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y efectivos de la Policía Municipal. Al momento de brindarle los primeros auxilios, los paramédicos constataron que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol, mostrando una actitud errática y negándose de forma sistemática a recibir evaluación prehospitalaria.

Durante aproximadamente una hora, el sujeto intentó retirarse del sitio por sus propios medios sin ser valorado por los socorristas. La situación se destrabó tras la llegada de una mujer que se identificó como su hermana, lo que permitió a los cuerpos de auxilio realizar la revisión correspondiente y descartar lesiones de consideración antes de dar paso a las diligencias viales.