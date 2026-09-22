Choca motociclista contra camioneta tras pasarse el rojo

Zavaleta, de 42 años, fue atendido y trasladado por paramédicos de Cruz Roja tras resultar lesionado en la pierna derecha.

Un motociclista resultó lesionado luego de presuntamente pasarse el semáforo en rojo y chocar contra una camioneta en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Vallarta, en la colonia Pío X, en Monterrey.

El motociclista fue identificado como Sebastián Zavaleta, de 42 años, quien circulaba por la avenida 16 de Septiembre cuando se registró el impacto contra una camioneta negra que circulaba por Vallarta.

Tras el accidente, Zavaleta presentó una lesión principalmente en la pierna derecha, por lo que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y trasladado para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros informes, se encontraba estable.

Elementos de Movilidad realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente.

Posteriormente, una grúa retiró tanto la motocicleta como la camioneta del sitio, mientras las autoridades continuaron con las labores para deslindar responsabilidades por el choque.