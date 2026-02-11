Choca, huye y vuelve a chocar en el centro de Monterrey

Un hombre protagonizó un choque múltiple luego de presuntamente ignorar señalamientos viales y tratar de huir tras el primer impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando un vehículo Ford Focus que circulaba por la calle José Mariano Jiménez presuntamente se pasó un alto y se impactó contra otra unidad en el cruce con José María Arteaga. Tras el primer choque, el conductor continuó su marcha sin detenerse.

Metros más adelante, el mismo automóvil volvió a colisionar, ahora en el cruce de José Mariano Jiménez con avenida Madero, donde finalmente quedó detenido debido a los daños en el vehículo, generando una importante movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

En el lugar fueron atendidos los conductores involucrados, entre ellos un hombre identificado como David Esquivel, de 45 años, quien de manera preliminar fue señalado como presunto responsable del choque múltiple y quien fue trasladado a la Clínica 21 del IMSS para su valoración médica. Trascendió que el conductor presentaba aparentes signos de intoxicación, versión que deberá ser confirmada mediante los exámenes correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey brindaron atención prehospitalaria a personas que resultaron con lesiones leves, sin que se reportaran heridos de gravedad. Autoridades de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades conforme a la ley.