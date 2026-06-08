Choca contra puente y vuelca en Miguel Alemán; hay 3 lesionados

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil Nuevo León y Protección Civil de Apodaca, quienes brindaron los primeros auxilios.

Un aparatoso accidente vial se registró este domingo en donde dos adultos y un menor resultaron lesionados tras chocar contra un puente sobre la avenida Miguel Alemán en Apodaca.

El percance se suscitó minutos antes de las 08:00 horas sobre la avenida Miguel Alemán y la avenida E en la colonia Parque Industrial Milimex.

El vehículo involucrado se trata de un vehículo Corolla de la marca Toyota en color gris y con placas de circulación SHY-105-B.

Según los primeros reportes de Tránsito Municipal que arribaron al sitio, el conductor del vehículo chocó contra el puente y terminó semivolcado del lado del copiloto.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil Nuevo León y Protección Civil de Apodaca, quienes brindaron los primeros auxilios.

En el vehículo viajaban dos adultos y un menor de edad, quienes resultaron lesionados.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los tres lesionados al Hospital de Zona No. 21 del IMSS en el centro de Monterrey.