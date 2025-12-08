Choca contra pipa al intentar rebasarla en avenida Félix U. Gómez

Joven protagonizó accidente a la altura de Juana de Arco, cuando intentó ganarle el paso de una unidad especializada en el transporte de hidrocarburos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un aparatoso choque se registró durante la mañana de este domingo sobre la avenida Félix U. Gómez, a la altura de la avenida Juana de Arco, en el municipio de Monterrey.

Estos hechos se registraron alrededor de las 06:40 horas, cuando el joven conductor del vehículo compacto intentó rebasar a una pipa especializada en el transporte de hidrocarburos y gases.

En una aparente maniobra, el joven se impactó contra un poste de concreto, para después salir proyectado contra la unidad de carga pesada. Esto provocó que diversos fragmentos del automóvil quedaran dispersadas sobre el pavimento, debido a la fuerza con la que se estrelló contra esta estructura.

El vehículo resultó con importantes afectaciones tanto en la parte frontal como en la trasera. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Policía Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al conductor y aparente responsable de este hecho.

Luego de diversas revisiones, se estipuló que el joven no contaba con lesiones importantes. Ante el accidente, autoridades esparcieron polvo absorbente para evitar riesgos.