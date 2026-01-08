Choca contra motocicleta, lo deja lesionado y se da a la fuga

El lesionado manejaba una motocicleta por la avenida Concordia con el cruce mencionado. Fue un vestido por un auto, el cual, luego del percance, escapó

Un hombre receptor lesionado, luego de haber participado en un accidente vial sobre la avenida Concordia, en su cruce con la avenida Margarito González, en el municipio de Apodaca.

El lesionado manejaba una motocicleta por la avenida Concordia con el cruce mencionado. Fue un vestido por un auto, el cual, luego del percance, se dio a la fuga.

El hombre identificado como Rosendo Picón Núñez, de aproximadamente 60 años, quedó tendido en la vía pública junto a su motocicleta, por lo que rápidamente se hizo el llamado a los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja y policía de Apodaca para atender al hombre y retirar el vehículo, así mismo para buscar alguna cámara de vigilancia para conocer a la persona responsable y su paradero.