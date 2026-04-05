Choca contra jardinera en Constitución y abandona el vehículo

El conductor perdió el control de su vehículo mientras circulaba por la avenida Constitución, a la altura de la avenida Colón, en Monterrey.

Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente vial y posteriormente huyó del lugar, luego de perder el control de su vehículo mientras circulaba por la avenida Constitución, a la altura de la avenida Colón, en la colonia Agrícola, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 03:00 horas de este miércoles 01 de abril, cuando el conductor de un Nissan Versa azul perdió el control, impactándose primero contra un árbol, después contra una valla publicitaria y finalmente contra la jardinera del camellón central.

Tras la serie de impactos, testigos señalaron que el conductor descendió del automóvil y escapó del sitio corriendo en dirección a la avenida Colón. Algunas versiones refieren que presuntamente fue auxiliado por personas cercanas que lo recogieron para retirarse del lugar.

El vehículo quedó con severos daños materiales, obstruyendo parcialmente la vialidad en uno de los carriles.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de la unidad siniestrada.

De manera extraoficial, testigos presumieron que al conductor se le dificultaba caminar, por lo que no se descarta que se encontrara en estado de ebriedad al momento del accidente.