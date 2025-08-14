Choca conductora Tesla contra árbol en Morones Prieto

El percance vial se registró durante la mañana de este miércoles, a la altura de la colonia Independencia, lo que provocó carga vehicular

Un vehículo tipo Tesla se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central de la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Independencia, luego de circular a exceso de velocidad.

Detrás del Tesla venía otro automóvil, cuyo conductor, al intentar evitar el percance, también terminó subiéndose al camellón, quedando detenido en el mismo lugar.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el carril de alta velocidad de Morones Prieto, cerca del cruce con la calle Baja California.

Según los primeros reportes, la conductora del Tesla perdió el control del vehículo, lo que provocó que se subiera al camellón y se estrellara contra un árbol.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y del Estado para evaluar riesgos.

Paramédicos de la Cruz Roja también se presentaron para valorar a los involucrados, aunque se descartaron lesiones de gravedad.

Agentes de Tránsito de Monterrey se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y de agilizar la circulación, la cual se vio afectada durante varios minutos.

Se esperaba la llegada de una grúa para retirar los vehículos involucrados.