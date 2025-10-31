Choca conductora contra motociclista en el centro de Monterrey

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron en el lugar a una persona que resultó con golpes.

Un motociclista resultó con golpes al chocar contra una camioneta cuya conductora invadió el carril de circulación

Se estableció que el percance ocurrió cerca de las seis de la mañana en el cruce de la mencionada arteria y Villagrán.

Tras el accidente al lugar llegaron socorristas de la Cruz Roja de Monterrey, quienes atendieron a l tripulante de la

Moto.

Se estableció que presuntamente la conductora circulaba a bordo de una camioneta de reciente modelo sobre la lateral de la avenida Colón.

Sin que hasta el momento se haya confirmado, la joven intentó reincorporarse hacia los carriles principales de la avenida.

Esto provocó que la moto chocará contra la puerta del lado izquierdo.

El Fuerte impacto proyectó al motociclista el cual quedó tirado sobre el pavimento de esa arteria.

El cruce de calles se complicó para los automovilistas quienes tuvieron que ser desviados hacia la avenida Bernardo Reyes para seguir su camino al sur de la ciudad.