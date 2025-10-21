Choca conductor su auto tras jugar 'arrancones' en Escobedo

Uno de los conductores involucrados perdió el control de su vehículo impactándose contra un poste en el cruce de la avenida Las Torres y Raúl Caballero

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Como si fuera una pista de carreras, a altas velocidades, es como usuarios reportaron a unos conductores imprudentes, quienes realizaban presuntamente una competencia, ocasionando que uno perdiera el control y causara grandes daños.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Las Torres y Raúl Caballero, en el municipio de Escobedo.

A través de las imágenes se observa a ambos vehículos a alta velocidad cuando uno de ellos en color negro llega a una zona de tierra y pierde el control.

Posteriormente se estrella contra un poste de luz derribando tres en total, luego de parar su marcha, incluso los cables comienzan a hacer corto circuito.

El conductor fue identificado como Ángel Alejandro Solorzano Portales, quien no resultó lesionado.

Por su parte Comisión Federal de Electricidad comenzó con los trabajos de reparación para evitar afectaciones en la energía eléctrica de las colonias aledañas.