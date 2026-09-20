Choca conductor contra muro de contención en Gonzalitos

El automovilista alegó sufrir un cerrón que lo obligó a dar un volantazo hacia la estructura en la circulación al sur, lo que provocó el accidente.

Un conductor estrelló su automóvil contra el muro de contención de un paso a desnivel de la avenida Gonzalitos, en Monterrey.

La unidad, un Nissan Versa en color gris, quedó destruida de la parte frontal.

Fue a la altura de la calle Bermudas, en la colonia Vista Hermosa y sobre la circulación sur, donde ocurrió el percance.

Trascendió que el conductor refirió a los elementos de Tránsito municipal haber sufrido un cerrón de otro automovilista.

Para evitar impactarlo, dijo, dio un volantazo y terminó por estrellarse en la estructura de concreto.

Fue revisado por personal de la Cruz Roja y Protección Civil de Monterrey, descartando que presentara alguna lesión.

El accidente ocurrió minutos después de las 7:00 de la tarde y provocó tráfico lento en la transitada arteria.