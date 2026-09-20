Choca conductor contra muro de contención en Gonzalitos

Un conductor estrelló su automóvil contra el muro de contención de un paso a desnivel de la avenida Gonzalitos, en Monterrey.
La unidad, un Nissan Versa en color gris, quedó destruida de la parte frontal.
Fue a la altura de la calle Bermudas, en la colonia Vista Hermosa y sobre la circulación sur, donde ocurrió el percance.
Trascendió que el conductor refirió a los elementos de Tránsito municipal haber sufrido un cerrón de otro automovilista.
Para evitar impactarlo, dijo, dio un volantazo y terminó por estrellarse en la estructura de concreto.
Fue revisado por personal de la Cruz Roja y Protección Civil de Monterrey, descartando que presentara alguna lesión.
El accidente ocurrió minutos después de las 7:00 de la tarde y provocó tráfico lento en la transitada arteria.