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Choca conductor contra muro de contención en Gonzalitos

Por: David Cázares

19 Septiembre 2026, 22:21

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El automovilista alegó sufrir un cerrón que lo obligó a dar un volantazo hacia la estructura en la circulación al sur, lo que provocó el accidente.

Choca conductor contra muro de contención en Gonzalitos

Un conductor estrelló su automóvil contra el muro de contención de un paso a desnivel de la avenida Gonzalitos, en Monterrey.

La unidad, un Nissan Versa en color gris, quedó destruida de la parte frontal.

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Fue a la altura de la calle Bermudas, en la colonia Vista Hermosa y sobre la circulación sur, donde ocurrió el percance.

Trascendió que el conductor refirió a los elementos de Tránsito municipal haber sufrido un cerrón de otro automovilista.

Para evitar impactarlo, dijo, dio un volantazo y terminó por estrellarse en la estructura de concreto.

Fue revisado por personal de la Cruz Roja y Protección Civil de Monterrey, descartando que presentara alguna lesión.

El accidente ocurrió minutos después de las 7:00 de la tarde y provocó tráfico lento en la transitada arteria.

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