Choca con tráiler y se vuelca sobre avenida corregidora

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar al conductor, quien no presentó lesiones aparentes, aunque registró una crisis hipertensiva

Un hombre de 37 años volcó su vehículo tipo sedán tras un accidente vial en el cruce de las avenidas Díaz Ordaz y Corregidora, frente a la Clínica 7, en San Pedro.



Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar al conductor, quien no presentó lesiones aparentes, aunque registró una crisis hipertensiva.



Tras recibir atención prehospitalaria, el hombre rechazó ser trasladado a un hospital y permaneció en el lugar.



La vialidad en la zona se vio interrumpida mientras las autoridades municipales toman conocimiento de los hechos.