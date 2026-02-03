Choca con cordón de banqueta y vuelca en San Nicolás

El conductor de un Suzuki Swift presuntamente circulaba a exceso de velocidad y terminó impactándose contra el cordón de la banqueta.

Un aparatoso accidente vial se registró durante la madrugada, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo tras impactarse contra un cordón de banqueta, lo que provocó la volcadura de la unidad y un choque contra otro automóvil, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en el municipio de San Nicolás.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente ocurrió alrededor de las 00:10 horas sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga, en su cruce con Roberto Espinoza, cuando el conductor de un Suzuki Swift presuntamente circulaba a exceso de velocidad y terminó impactándose contra el cordón de la banqueta.

El fuerte golpe habría provocado que el vehículo volcara y, en su trayectoria, presuntamente chocara contra un automóvil Nissan Versa que se encontraba en el lugar, generando daños materiales de consideración en ambas unidades.

Testigos señalaron que el accidente ocurrió de manera repentina, lo que ocasionó la movilización de cuerpos de auxilio para brindar atención a los ocupantes de ambos vehículos.

Elementos de Protección Civil de San Nicolás acudieron al sitio y atendieron a los involucrados, descartando personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ninguno de los conductores.

En el lugar se realizaron maniobras para retirar las unidades siniestradas y liberar la circulación, la cual se vio afectada por algunos minutos mientras se llevaban a cabo los trabajos correspondientes.