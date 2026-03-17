Choca con camioneta y derrumba semáforo en avenida Fundidora

Por: Danea Lázaro 16 Marzo 2026, 14:32 Compartir

El percance ocurrió luego de que una camioneta blanca tipo Ranger intentara dar una vuelta prohibida invadiendo el carril de la unidad negra tipo Sierra.

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Un accidente vial entre dos camionetas se registró en el cruce de la avenida Fundidora y la calle Adolfo Prieto, en Monterrey Tras el impacto, uno de los vehículos participantes, en color negro, salió proyectado, impactando el semáforo del cruce, provocando que se derrumbara. Según testigos, el percance ocurrió luego de que una camioneta blanca tipo Ranger intentara dar una vuelta prohibida invadiendo el carril de la unidad negra tipo Sierra. Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, quienes descartaron lesiones en ambos conductores; así mismo, policía vial municipal abanderó la zona para coordinar el paso de vehículos y retiró las unidades.