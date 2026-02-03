Choca chofer de ruta y queda lesionado en Guadalupe

Elementos de Protección Civil del municipio se desplegaron a la zona para colocar polvo absorbente en el pavimento, pues la unidad derramó aceite

Un conductor de la Ruta 218 resultó lesionado tras derribar un muro y estrellar su unidad contra una parada de camiones en Guadalupe.

Aunque no resultó con golpes de consideración visibles, tras el percance se encontraba en estado inconsciente.

Fue en la colonia Dos de Junio, frente a la Clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ocurrió el accidente.

El chofer circulaba sobre la avenida Serafín Peña y, presumiblemente por exceso de velocidad que llevaba, perdió el control del volante en el cruce con Benito Juárez.

Al momento del estrellamiento no llevaba pasaje, por lo que solo él resultó involucrado.

Como parte de las pesquisas, y al estar inconsciente, fue trasladado hasta un hospital para su valoración médica y determinar además si conducía intoxicado.

Elementos de Protección Civil del municipio se desplegaron a la zona para colocar polvo absorbente en el pavimento, pues la unidad derramó aceite e hidrocarburo.

Por su parte, personal de Tránsito acordonó las maniobras para retirar el camión, lo que trastocó la circulación de Benito Juárez en el sentido hacia el poniente.