Choca camioneta en Morones Prieto; Deja 3 lesionados

Una camioneta Ford Shelby Raptor gris circulaba por el carril de baja velocidad cuando presuntamente fue impactada en la parte posterior por un tráiler.

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Un aparatoso accidente vial registrado la noche del domingo dejó como saldo tres personas lesionadas y daños materiales de consideración sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la Quinta Zona, en la colonia Buenos Aires, en Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de las 21:52 horas, movilizando a elementos de Protección Civil de Monterrey y de Protección Civil de Nuevo León, quienes al arribar al sitio confirmaron la participación de tres camionetas involucradas.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades en el lugar, una camioneta Ford Shelby Raptor gris circulaba por el carril de baja velocidad cuando presuntamente fue impactada en la parte posterior por un tráiler. Tras el golpe, el conductor perdió el control del volante, se proyectó contra el camellón central y cruzó hacia los carriles exprés, donde terminó chocando contra una camioneta FAW Bestune gris y una Ford Maverick azul.

Luego del impacto, el operador del tráiler presuntamente abandonó el sitio sin detener su marcha, por lo que las autoridades ya investigan su posible participación en el accidente.

El conductor de la Ford Shelby, identificado como Roel, de 36 años, sufrió una herida de aproximadamente dos centímetros en la región occipital. En la misma unidad viajaban Miriam, de 25 años, quien resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida, y Dana, de 24 años, quien presentó una herida de aproximadamente tres centímetros en la región frontal.

En la camioneta FAW Bestune viajaba Aldo, de 46 años, quien no presentó lesiones.

Por su parte, en la Ford Maverick viajaban Israel, de 43 años, acompañado de su esposa Blanca, de 40 años, así como de sus hijos Israel, de 15 años, y Santiago, de 9 años. Ninguno de ellos resultó con lesiones de consideración.

Los lesionados informaron a los cuerpos de auxilio que acudirían por sus propios medios a un hospital para recibir una valoración médica.

Además de los daños a las unidades involucradas, el accidente provocó afectaciones a una luminaria ubicada sobre el camellón central.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y de Protección Civil del Estado brindaron atención en el lugar, mientras que las autoridades correspondientes realizaron las investigaciones para esclarecer la mecánica del accidente y dar con el tráiler que presuntamente ocasionó el percance.