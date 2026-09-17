Choca camioneta de Fuerza Civil con auto; se impacta en poste

El percance vial se registró durante la mañana de este miércoles sobre la carretera libre a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo

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Un elemento de Fuerza Civil protagonizó un aparatoso accidente sobre la carretera libre a Nuevo Laredo, frente a las instalaciones de Fuerza Civil, en el municipio de Escobedo.

La camioneta oficial, en color blanco, impactó por la parte trasera a un Nissan Versa también en color blanco, provocando severos daños en la unidad particular, incluso en las puertas traseras.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, la camioneta en la que presuntamente viajaba un oficial de la corporación de seguridad del Estado circulaba por los carriles centrales cuando intentó incorporarse repentinamente a los carriles laterales, a la altura de una desviación utilizada para retornar.

Sin embargo, al realizar la maniobra y aparentemente debido a la premura, la unidad oficial no habría advertido la presencia del Nissan Versa, que circulaba por los carriles laterales, por lo que terminó impactándolo.

Tras el choque, la camioneta ministerial se proyectó contra un poste de concreto perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, donde finalmente quedó detenida.

Hasta el momento no se ha precisado cuántas personas viajaban a bordo del automóvil particular ni cuántos elementos de Fuerza Civil se encontraban en la unidad oficial.

Pese a lo aparatoso del accidente y a los daños registrados, principalmente en el Nissan Sentra, no se reportaron personas lesionadas, según los primeros datos.

Mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas, fueron cerrados a la circulación los carriles laterales en dirección al norte, lo que generó afectaciones viales en la zona.

Al lugar acudieron elementos de tránsito y policía del municipio de Escobedo, así como integrantes de Fuerza Civil, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.