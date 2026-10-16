Choca camioneta contra pipa de Servicios Públicos de Monterrey

Los trabajadores de Servicios Públicos se encontraban realizando labores de limpieza en el sector al momento del percance. Ninguno de ellos resultó lesionado

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Un conductor de una camioneta terminó con algunos rasguños en uno de sus brazos, luego de impactar su vehículo contra una pipa de Servicios Públicos de Monterrey, mientras los trabajadores realizaban labores de limpieza en la colonia San José.

El accidente se registró en el cruce de las avenidas Fidel Velázquez y Penitenciaría, donde la camioneta colisionó contra la unidad de trabajo municipal.

De acuerdo con la versión del conductor, identificado como Erick, de aproximadamente 30 años de edad, no alcanzó a ver la pipa, por lo que no pudo frenar a tiempo ni realizar una maniobra para esquivarla, lo que provocó el impacto.

Tras el choque, el hombre presentó únicamente algunos rasguños en uno de sus brazos, sin que se reportaran lesiones de consideración.

Por su parte, los trabajadores de Servicios Públicos se encontraban realizando labores de limpieza en el sector al momento del percance. Ninguno de ellos resultó lesionado.