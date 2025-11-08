Choca camioneta contra camellón en la avenida Garza Sada

El vehículo quedó atorado sobre el concreto y algunos automovilistas se tuvieron que detener para auxiliar al conductor.

En aparente estado de ebriedad, un joven conductor impactó y subió l camioneta en que viajaba en un camellón de la avenida Garza Sada

El percance vial ocurrió cerca de las 04:30 horas del viernes a la altura del puente de la calle Pedro Martínez en la colonia Nuevo Repueblo.

Se estableció que el vehículo en una camioneta Jimmy en color verde con matrícula de Nuevo León.

Era conducida por un joven de aproximadamente 25 años de edad que se desplazaba de norte a sur sobre la avenida Garza Sada.

Sin embargo por la aparente ebriedad en que se encontraba dormitó y provocó que la camioneta se proyectara hacia la derecha antes de pasar por el paso a desnivel.

El vehículo chocó con el camellón lateral que divide a los carriles principales con la lateral de esa arteria.

El vehículo quedó atorado sobre el concreto y algunos automovilistas se detuvieron a tratar de ayudar al conductor.

Unidades de la Policía de Monterrey fueron alertados sobre el percance a través de las cámaras de seguridad del C-4.