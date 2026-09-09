Choca camión con morenistas; Olympic suma otro accidente

El percance ocurrió en Monterrey y dejó 21 lesionados; apenas un día antes, una unidad del mismo grupo causó tres muertes en Pesquería

La empresa de transporte de personal Olympic lleva dos accidentes al hilo en tan solo una semana con saldo de tres fallecidos y decenas de lesionados.

El pasado domingo un camión de esta empresa que trasladaba simpatizantes de Morena que habían asistido al informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un percance en el cruce de Arteaga y Dr. Coss, en el Centro de Monterrey, dejando 21 lesionados.

La mañana del lunes 31 de agosto, un camión de la firma TransNort, que pertenece al mismo conglomerado transportista de Olympic, invadió carril en la Carretera Santa María La Floreña, en Pesquería, e impactó de frente a un auto Kia Río provocando la muerte de sus tres ocupantes y dejando 11 lesionados. Esa vez, se informó que el chofer conducía intoxicado por drogas.