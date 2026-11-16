El accidente ocurrió en el cruce de Villagrán y avenida Colón, donde un Seat Ibiza y un Volkswagen Golf protagonizaron un choque tipo crucero

Un aparatoso choque estuvo a punto de terminar en tragedia en la colonia Industrial, en Monterrey, luego de que uno de los vehículos involucrados se estrellara contra un puesto de sorteos y lo derribara.

El accidente ocurrió en el cruce de Villagrán y avenida Colón, donde un Seat Ibiza y un Volkswagen Golf protagonizaron un choque tipo crucero.

Tras el impacto, uno de los automóviles terminó contra el puesto, que estaba cerrado al momento del percance. La estructura quedó prácticamente en el suelo, sostenida por un poste de madera.

Al sitio acudieron cuerpos de auxilio, quienes valoraron a ambos conductores, de 29 y 43 años, sin que presentaran lesiones de gravedad.

Los dos rechazaron el traslado a un hospital, mientras Movilidad de Monterrey se hizo cargo del accidente.