Choca automóvil contra camión materialista en Monterrey

El automovilista habría dormitado al volante, lo que provocó que se impactara contra la parte trasera de un camión materialista.

Un aparatoso accidente vial se registró durante la mañana de este martes en el cruce de las avenidas Vicente Guerrero y José María Luis Mora, en la colonia Sarabia, en el municipio de Monterrey, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y un conductor con lesiones menores.

El percance ocurrió alrededor de las 5:40 horas, cuando presuntamente el conductor de un automóvil, identificado como MG, circulaba por la avenida José María Luis Mora.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista habría dormitado al volante, lo que provocó que se impactara contra la parte trasera de un camión materialista.

Debido a la fuerza del choque, el automóvil sufrió severos daños en toda su parte frontal, quedando prácticamente destrozado del cofre y la defensa.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica al conductor. Tras la valoración, el hombre manifestó presentar molestias y lesiones leves en el cuello; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades realizaron el abanderamiento de la zona mientras se efectuaban las maniobras correspondientes para retirar la unidad siniestrada, la cual permaneció en el sitio a la espera de una grúa. Asimismo, agentes de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente.